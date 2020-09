Vlada izdala novelo uredbe o odpadkih

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je na sinočnji seji izdala novelo uredbe o odpadkih. Ta po njenih navedbah spodbuja načela krožnega gospodarstva, saj sta povečanje deleža predelave in recikliranja odpadkov ter uporabe sekundarnih surovin ena od ključnih dejavnikov akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Nevladniki so bili v preteklosti do idej ministrstva sicer kritični.