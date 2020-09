Vlada nekoliko omilila omejevanje gostinskih dejavnosti

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je v sredo zvečer spremenila odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov. Odslej bo tako gostinsko dejavnost po 22.30 možno opravljati v primerih sobne strežba ter za osebni prevzem jedi in pijač. Gostje, ki bodo ob 22.30 še v lokalih, pa bodo morali obisk zaključiti najkasneje v 30 oziroma 60 minutah.