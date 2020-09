Umar v jesenski napovedi za letos predvideva 6,7-odstotni upad BDP

Ljubljana, 24. septembra - Vlada se je na sredini večerni seji seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za letos predvideva 6,7-odstotni upad BDP, kar je nekoliko manj, kot so napovedali v poletni napovedi. Takrat so napovedali 7,6-odstotni upad. Negotovost, povezana z epidemiološkimi razmerami, pa ostaja visoka.