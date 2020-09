Janša: Vlada sprejela predloga zakona o demografskem skladu in petega protikoronskega zakona

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je na sredini večerni seji obravnavala predlog zakona o demografskem skladu in predlog petega protikoronskega zakona z nujnimi ukrepi za obvladovanje in blaženje posledic covida-19. Premier Janez Janša je na Twitterju po seji zapisal, da sta oba predloga zakonov sprejeta in napovedal, da bosta naslednji teden na poslanskih klopeh.