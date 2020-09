Nemčija na rdeči seznam uvrstila Primorsko in Notranjsko

Berlin, 23. septembra - Nemčija je danes med rizične dežele zaradi novega koronavirusa uvrstila slovenski pokrajini Primorska in Notranjska. Prav tako so seznam rdečih območij danes razširili še na druge pokrajine v Franciji, Avstriji, Češki in med drugim tudi na Hrvaškem. V Berlinu odsvetujejo vsa potovanja na tovrstna tvegana območja zaradi covida-19.