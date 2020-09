Sindikati zaradi neusklajenosti predloga petega protikoronskega zakona zapustili sejo ESS

Ljubljana, 23. septembra - Predstavniki sindikatov so danes zapustili sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), na kateri so usklajevali predlog petega protikoronskega zakona, ki ga na večerni seji obravnava vlada. Predsednik Sindikata Pergam Jakob Počivavšek je za STA dejal, da "na vladni strani ni bilo pripravljenosti, da se uskladi še preostale člene, ki so ostali odprti".