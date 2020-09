Svet za razvoj v kmetijstvu nadaljeval razpravo o krepitvi samooskrbe

Ljubljana, 23. septembra - Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, ki je svetovalno telo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, je na današnji četrti seji nadaljeval razpravo o vprašanju spodbujanja krepitve samooskrbe Slovenije. Člani so se seznanili z ugotovitvami delovnih skupin, ki so pripravile stališče in predloge o ključnih vidikih za boljšo samooskrbo.