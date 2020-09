Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 23. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi malenkost zrasel, in sicer za 0,20 odstotka na 834,77 točke. Promet je dosegel 773.310 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Tečaji so šli večinoma navzgor, navzdol sta se obrnila le tečaja delnic NLB in Triglava.