Destinacija Ravno polje si utira pot na turistični zemljevid

Miklavž na Dravskem polju/Starše/Kidričevo, 27. septembra - Ravno polje je najmlajša turistična destinacija v Sloveniji in združuje lokalne ponudnike v občinah Kidričevo, Starše in Miklavž na Dravskem polju. S povezovanjem so razvili vrsto skupnih turističnih produktov, s katerimi želijo privabiti obiskovalce med njihove ravnice. Med posebnostmi so vinske degustacije na letalu in izpiranje zlata v Dravi.