Marles hiše lani z rekordnimi številkami, epidemija rahlja načrte

Limbuš, 23. septembra - Mariborska družba Marles hiše, ki velja za največjega slovenskega proizvajalca montažnih objektov, je leto 2019 zaključila z rekordnimi prihodki, ki so znašali 25,1 milijona evrov in so bili štiri odstotke višji od predlanskih. Rekorden je bil tudi čisti dobiček v višini skoraj 1,1 milijona evrov, kar je sedemkrat več od leta 2018.