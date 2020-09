Kmetijsko ministrstvo svari pred afriško prašičjo kugo

Ljubljana, 23. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pričenjata kampanjo ozaveščanja o afriški prašičji kugi. "Bolezen v Sloveniji še ni ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda proti zahodu vse večje tveganje za domače in divje prašiče v Sloveniji," so opozorili.