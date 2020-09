V Kranju nastal nov center za plezanje Plezarna

Kranj, 23. septembra - V nekdanjem industrijskem objektu Oljarice v Britofu pri Kranju je nastal nov športno-plezalni center. Zamislili so si ga Anže in Tine Marenče ter Janez Ziherl, ki so kot plezalci ugotavljali, da na območju Kranja in celotne Gorenjske kljub dolgi tradiciji športnega plezanja primanjkuje plezalne infrastrukture, zlasti za družine in rekreativce.