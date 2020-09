Število okužb z novim koronavirusom še narašča

Ljubljana, 23. septembra - V minulem tednu so v Sloveniji potrdili skupaj 721 okužb z novim koronavirusom, kar je 164 več kot teden poprej. Trend se za zdaj ne umirja, ta teden je okužb že 224. Minuli teden je umrlo sedem ljudi s covidom-19, največ po tednu od 27. aprila do 3. maja. Raste tudi število hospitaliziranih in bolnikov na intenzivni terapiji.