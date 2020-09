Raziskovalci NIB in IJS utirajo pot pametni uporabi mikroorganizmov v kmetijstvu

Ljubljana, 23. septembra - Raziskovalci Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) so v sodelovanju z raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) in raziskovalci iz tujine preučili odzive rastlin na druge organizme v okolju, s čimer utirajo pot pametni uporabi mikroorganizmov v kmetijstvu, so sporočili z nacionalnega inštituta.