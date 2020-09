Mariborski kriminalisti pridržali osumljenko več gospodarskih kaznivih dejanj

Maribor, 23. septembra - Mariborski kriminalisti so prejšnji teden z več hišnimi preiskavami na različnih naslovih v Mariboru in okolici zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarstva in začasnih prijav tujcev. Pri tem so pridržali osumljenko in njenega družinskega člana, na mariborskem sodišču pa so zoper prvo že odredili pripor.