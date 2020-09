Vizjak po obisku Morske biološke postaje napovedal okrepitev okoljskega monitoringa

Piran, 23. septembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je danes po obisku Morske biološke postaje (MBP) Piran napovedal nadaljevanje dogovarjanj za krepitev okoljskih monitoringov, ki jih izvaja MBP. Prav tako je ministrstvo pripravljeno pomagati pri zamenjavi 20 let starega raziskovalnega plovila s sodobnejšo in čistejšo ladjo.