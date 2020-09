Hrvaška državljana prijeta zaradi prevažanja migrantov čez mejo

Gorišnica, 23. septembra - Policisti so na območju Gorišnice v petek prijeli hrvaška državljana, stara 17 in 27 let, ki sta z najetima avtomobiloma preko meje nezakonito prepeljala štiri Irance in dva Iračana. Ptujska preiskovalna sodnica je zoper starejšega odredila pripor, mlajšega pa predala pristojnemu centru za socialno delo.