Spremenjen program razvoja podeželja in uvedba novega ukrepa zaradi koronske krize

Ljubljana, 23. septembra - Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja 2014-2020 je potrdil spremembo programa in ga poslal Evropski komisiji v potrditev. Sprememba programa med drugim uvaja nov ukrep, vreden 3,5 milijona evrov, ki je namenjen kmetom ter malim in srednjim podjetjem, ki so zaradi zaprtja javnih zavodov zaradi epidemije utrpeli upad prihodkov.