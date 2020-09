Ljubljanska borza dopoldne z malenkostnim padcem

Ljubljana, 23. septembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja znižal za 0,10 odstotka. Navzdol ga potiskajo delnice Luke Koper in Krke, medtem ko se za zdaj dražijo edino delnice Save Re in Telekoma Slovenije. Vlagateljem so trenutno najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav.