Fortenova v prodajo Leda

Zagreb, 23. septembra - Hrvaška Fortenova grupa je potrdila, da so prejeli vrsto nezavezujočih ponudb za prevzem zagrebškega podjetja Ledo Plus, podjetij Ledo Čitluk v BiH in Frikom v Srbiji ter še nekaj manjših podjetij iz segmenta zamrznjene hrane. Imen ponudnikov niso razkrivali, na Hrvaškem pa ugibajo, da je med ponudniki tudi hrvaška Podravka.