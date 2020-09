V OŠ 8 talcev Logatec zaradi poplave ob dve učilnici

Logatec, 23. septembra - Meteorne vode so v torek zalile hodnik, kabinet, učilnico in del telovadnice OŠ 8 talcev Logatec, kjer potekajo dela na prizidku k šoli, je za STA povedala ravnateljica šole Karmen Cunder. Posredovati so morali gasilci, pouk v dveh učilnicah pa še vsaj tri dni ne bo mogoč.