Pri 39-letniku odkrili 270 gramov konoplje

Ljubljana/Grosuplje, 23. septembra - Grosupeljski policisti so v torek v hišni preiskavi pri 39-letniku odkrili 270 gramov posušene konoplje, brizgalko s smolnato snovjo, osem škatlic s kremo iz konoplje in dve večji rastlini konoplje. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Ljubljana.