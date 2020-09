Okoljevarstveniki kritični do načrtov držav za okrevanje

New York, 23. septembra - Nevladna analitična skupina Climate Action Tracker (CAT) je v novem poročilu kritična do načrtov več držav za okrevanje po pandemiji novega koronavirusa. Od petih največjih proizvajalk toplogrednih plinov, med katere CAT prišteva tudi EU, namreč le dve skušata to okrevanje izkoristiti za naslovitev globalne podnebne krize, so sporočili.