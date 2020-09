V spletni razpravi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji za čim manj brezposelnih

Ljubljana, 23. septembra - Sodelujoči v današnji spletni razpravi o pomoči Evrope pri blaženju socialne stiske po pandemiji, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, so poudarili nujnost prizadevanj za manj brezposelnih. V to smer gredo tudi ukrepi iz evropske sheme SURE, ki so jih na pristojnem ministrstvu že pripravili ali so še v pripravi.