Na Koroškem v torek precejšen porast okužb z novim koronavirusom

Črna na Koroškem, 23. septembra - Na Koroškem so v torek po podatkih Sledilnika za covid-19 potrdili kar 18 novih okužb z novim koronavirusom, skupno pa je v regiji 57 aktivnih primerov. Med drugim se število okuženih povečuje v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem. O spopadanju z razmerami so danes govorili tudi na seji Sveta Koroške regije.