Newyorške borze končale z rastjo

New York, 22. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, prvič po treh trgovalnih sejah. Pričevanja najvišjih vladnih vladnih funkcionarjev so med vlagatelji namreč znova sprožila upanje za večjo gospodarsko spodbudo kongresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.