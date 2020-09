Uvod v 75. GS ZN v znamenju pandemije in grožnje nove hladne vojne

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 22. septembra - Svetovni voditelji držav članic Združenih narodov so v uvodnem delu splošne razprave 75. zasedanja Generalne skupščine, ki prvič doslej poteka virtualno z vnaprej posnetimi govori, izražali potrebo po mednarodnem sodelovanju proti pandemiji koronavirusa in drugim izzivom. Izražale pa so se tudi skrbi pred nevarnostjo nove hladne vojne.