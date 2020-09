Putin za ohranitev svetovnega reda, vzpostavljenega po drugi svetovni vojni

New York, 22. septembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v govoru na 75. zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril na uspeh ruskega cepiva proti novemu koronavirusu in ga ponudil svetu kot varnega in učinkovitega. Zavzel se je tudi za to, da pet stalnih članic Varnostnega sveta ZN ohrani pravico do veta.