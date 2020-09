Generalni sekretar ZN svari pred novo hladno vojno med ZDA in Kitajsko

New York, 22. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v svojem govoru na začetku splošne razprave svetovnih voditeljev na 75. zasedanju Generalne skupščine ZN pozval svet, naj stori vse, kar more, za preprečitev nove hladne vojne, ki se kuha med dvema svetovnima silama, ZDA in Kitajsko.