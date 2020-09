Vzpostavitev levosredinske večine v DZ za zdaj malo verjetna

Ljubljana, 22. septembra - Stranke leve sredine v DZ opozarjajo, da je čas za menjavo vlade, in ne zanikajo, da se pogovarjajo o možnosti alternativne večine v DZ. Vendar pa kaže, da o tem za zdaj ni enotnih pogledov, prav tako ni videti, da bi o tem resneje razmišljali v SMC in DeSUS. V koalicijskih vrstah medtem poudarjajo, da Slovenija potrebuje trdno in operativno vlado.