Zdravniška zbornica: Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram in ne iskati izgovorov

Ljubljana/Ljubelj, 22. septembra - V Zdravniški zbornici Slovenije ob številnih opozorilih na težave v dostopnosti do zdravniške pomoči po državi poudarjajo, da je takoj treba najti rešitev za strokovno in hitro obravnavo vseh tistih nujnih stanj, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Zdravstveni sistem je treba prilagoditi razmeram in ne iskati "krivcev" in izgovorov, opozarjajo.