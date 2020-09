Krimovke zaradi koronavirusa v karanteni

Ljubljana, 22. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so konec tedna v Rusiji odigrale drugo tekmo lige prvakinj in proti Rostov-Donu osvojile točko. Veselje ob tem dosežku pa je pokvarilo testiranje na novi koronavirus ob vrnitvi iz Rusije na letališču v Frankfurtu, saj je bila ena oseba iz tabora Krima pozitivna, so sporočili iz kluba, ki je v 10-dnevni karanteni.