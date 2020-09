V Iranu rekordno dnevno število okužb s koronavirusom

Teheran, 22. septembra - V Iranu so v zadnjih 24 urah potrdili največje število okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Potrdili so jih 3712. Tiskovna predstavnica ministrstva za zdravje Sima Sadat Lari je sporočila tudi, da so v vseh provincah zabeležili največ hospitalizacij v enem dnevu.