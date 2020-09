Ljubljana, 22. septembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 619.000 evrov poslov. Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke, ki so pridobile skoraj odstotek. Navzgor so indeks SBI TOP za četrt odstotka potisnile še delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.