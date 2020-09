Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 22. septembra - Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe ter nevihte. V bližini morja so možni tudi močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.