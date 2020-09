V primer Neymar so se vpletli tudi bralci z ustnic

Marseille, 22. septembra - Francosko nogometno javnost še vedno zaposluje dogajanje na tekmi prve lige med PSG in Marseillom 13. septembra letos. V primer, ko so na tekmi sodniki pokazali pet rdečih kartonov, tudi zvezdniku Neymarju, so se vključili celo bralci z ustnic, ki disciplinski komisiji francoske lige svetujejo pri razvozlavanju okoliščin, kaj je kdo komu rekel.