Osumljenki zasegli prepovedano konopljo

Šentjernej, 22. septembra - V ponedeljkovi hišni preiskavi so policisti pri 31-letni osumljenki iz okolice Šentjerneja našli in zasegli 46 rastlin, visokih do 2,4 metra, in okoli en kilogram posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo, so sporočili z novomeške policijske uprave.