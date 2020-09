Deutsche Bank v Nemčiji zapira petino poslovalnic

Frankfurt, 22. septembra - Največja nemška banka Deutsche Bank bo zaprla petino poslovalnic, da bi zmanjšala stroške in se prilagodila spreminjajočim se potrošniškim navadam ob pandemiji novega koronavirusa. Povpraševanje po nasvetih se je povečalo, a stranke za to storitev le še redko obiščejo poslovalnico, so pojasnili.