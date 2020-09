Vatikan evtanaziranim zanika pravico do zakramenta bolniškega maziljenja

Vatikan, 22. septembra - Za Vatikan ostajata evtanazija in pomoč pri samomoru še naprej etično prepovedana. V danes objavljenih smernicah so izpostavili, da bi morali bolnikom, ki si izberejo smrt z evtanazijo ali se odločijo za pomoč pri samomoru, odvzeti pravico do zakramenta bolniškega maziljenja, poročajo tuje tiskovne agencije.