Počivalšek v Pivki za odgovoren pristop gospodarstva k izzivom covida-19

Pivka, 22. septembra - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je danes srečal z gospodarstveniki v Pivki, kjer se soočajo z večjim številom okužb s covidom-19. Pristojni so zagotovili, da so uspeli preprečiti nadaljnje širjenje virusa, Počivalšek pa jih je izrazil prepričanje, da bo gospodarstvo odgovorno pristopilo k trenutnim izzivom in obvladalo krizo.