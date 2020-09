Katarina Srebotnik uspešno začela turnir v Strasbourgu

Strasbourg, 22. septembra - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je v paru z Nemko Anna-Leno Friedsam uspešno začela nastope na turnirju WTA v Strasbourgu z nagradnim skladom 225.500 dolarjev. Srebotnikova in Friedsamova sta v prvem krogu po hudem boju ter uri in 50 minutah igre s 7:6 (6), 2:6 in 15:13 premagali ukrajinsko dvojico Nadja in Ljudmila Kičenok.