Izobrazba in poklicna dejavnost staršev precej vplivata na bodoči materialni položaj njihovih otrok

Ljubljana, 22. septembra - Dosežena izobrazba, status delovne aktivnosti in poklic staršev precej vplivajo na to, kakšen bo materialni položaj njihovih otrok, ko ti odrastejo. Prav tako se v zdajšnjem finančnem položaju oseb odraža finančni položaj gospodinjstva, v katerem so te osebe živele v času mladosti, so pokazali rezultati raziskave statističnega urada v letu 2019.