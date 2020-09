Vlada poziva prebivalce Madrida k omejitvi gibanja

Madrid, 22. septembra - Španski minister za zdravje Salvador Illa je danes pozval prebivalce Madrida k omejitvi gibanja in stikov samo na nujno potrebne, da bi zajezili širjenje novega koronavirusa. K temu jih je pozval dan potem, ko so za 14 dni zaprli šest mestnih četrti in nekaj okoliških krajev, kjer živi skupno okoli milijon ljudi.