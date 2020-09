Ob začetku 26. Mesta žensk poziv vsem, naj ne molčijo

Ljubljana, 22. septembra - Po Ljubljani in spletu bo od danes do 12. oktobra potekal 26. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Program letošnje raztegnjene izdaje kroji več kot 80 umetnic, predavateljic, kuratork in aktivistk. Festival danes uvaja odprtje razstave Nepozabne po mestu ter projekcija prvega filma iz programa, posvečenega Delphine Seyrig.