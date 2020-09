WHO: Minuli teden največ okužb s koronavirusom od začetka pandemije

Ženeva, 22. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v minulem tednu na svetu zabeležila največ okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. V tednu, ki se je končal v ponedeljek, so jih potrdili skoraj dva milijona. WHO opozarja, da se pandemija po svetu pospešuje, čeprav se je število smrtnih žrtev covida-19 zmanjšalo.