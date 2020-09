V ponedeljek nove okužbe v 39 občinah, 24 v Ljubljani

Ljubljana, 22. septembra - Okužbo z novim koronavirusom so v ponedeljek potrdili v 39 občinah, od tega 24 v Ljubljani, kjer je skoraj 300 aktivnih okužb. Šest primerov so odkrili v Mariboru, po štiri v Celju in Domžalah. Občinam z najmanj enim primerom okužbe sta se pridružila Komen in Apače. Brez potrjenega primera je tako le še 15 od skupaj 212 slovenskih občin.