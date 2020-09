Na Reki razburja postavitev rdeče zvezde v okviru EPK

Zagreb, 22. septembra - Umetniška instalacija spomenik rdeči Reki - samoobrambni spomenik, ki so ga postavili na nebotičnik v središču mesta v okviru programov Reka 2020 - Evropska prestolnica kulture (EPK) je naletela na številne negativne odzive. Pred nebotičnikom so že protestirali veterani in nogometni navijači.