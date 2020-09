Velenje partner v projektu Wonder

Velenje, 26. septembra - Velenjska občina je partner v projektu Wonder, v katerega je vključenih 13 partnerjev iz šestih držav, in sicer Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije. V okviru projekta bo izvedena investicija v novo atrakcijo - otroško igralo, ki bo na pameten in privlačen način spodbujalo k raziskovanju zgodovine in kulture Velenja.