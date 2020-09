Ifo izboljšal gospodarsko napoved za Nemčijo

München, 22. septembra - Nemško gospodarstvo se bo letos skrčilo za 5,2 odstotka, so napovedali na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo, kjer so pred tem napovedovali 6,7-odstotni padec. Kot so sporočili z inštituta, je bil upad BDP v drugem četrtletju manjši od pričakovanj. Poslabšali pa so napoved za prihodnje leto; rast naj bi bila 5,1- in ne 6,4-odstotna.