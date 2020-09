Nevladne organizacije: Slovenija ne sme popustiti pritiskom Ascenta

Ljubljana, 22. septembra - Slovenija ne sme popustiti pritiskom podjetja Ascent Resources, ki je zaradi odločitve Agencije RS za okolje (Arso), da je za njihov projekt na Petišovskem polju potrebno narediti presojo vplivov na okolje, napovedalo tožbo proti Sloveniji, so poudarile nevladne organizacije. Zavzele so se za zaščito okolja in zdravja ljudi.